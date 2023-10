Super chá japonês Matcha

Conhecido como super chá em razão do alto poder energético e antioxidante, o Matcha é o queridinho dos planos alimentares porque acelera o metabolismo e é aliado do gasto calórico. O que você precisa saber ainda é que o Matcha é muito versátil e pode ser usado como um poderoso ingrediente em todo tipo de receita. Os especialistas da Tea Shop, maior e mais especializada rede de chás do país, criaram três receitas para você se deliciar e cuidar da saúde ao mesmo tempo.

Confira:

Coquetel sem álcool tônica

Ingredientes:

200 ml de água tônica

2 colheres de chá (aprox. 4g) de Matcha Organic

1 Limão

Gelo

Modo de preparo:

Em um bowl de Matcha, dissolva o Organic com 50ml de tônica. Bata rapidamente por 30 segundos até que esteja bem misturado. Esprema meio limão no copo e adicione um pouco da casca para dar sabor. Adicione a mistura de matcha preparada no copo. Encha o copo com gelo até o topo e adicione o restante da tônica.

Suco de melão com Matcha

Ingredientes:

1/2 unidade de melão maduro

3 colheres de chá (aprox. 6g) de chá Matcha Organic

50 ml de água para dissolver o chá

gelo para coquetel

Modo de preparo:

Retire as sementes do melão e com a ajuda de uma colher retire a polpa, para depois passá-la pelo liquidificador. Em um bowl de Matcha, dissolva o chá Matcha Organic com água quente a 95º. Adicione o chá Matcha com suco de melão no liquidificador. Coloque gelo para coquetel no copo, adicione o suco e misture. Decore com rodelas de limão ou menta fresca.

Doce de Manteiga Matcha

Ingredientes:

120g de manteiga

2 colheres de chá (aprox. 4g) de Matcha Shake Strawberry & Vanilla

Modo de preparo:

Retire a manteiga da geladeira 20 minutos antes de prepará-la para que ela esteja macia. Esmague bem com um garfo até ficar macia e suave. Adicione o Matcha e misture bem.

Como é feito

O Matcha é o resultado de um processo artesanal pelo qual os brotos mais jovens da Camellia sinensis, planta originária da China de cuja infusão se faz o chá, são reduzidos a um pó fino em moinho de pedra. A cor verde viva resulta do sombreamento pelo qual passam as folhas para acelerar a produção de clorofila. Além do potente poder antioxidante, que neutraliza a ação dos radicais livres, apresenta alto teor de vitaminas, regula os níveis de colesterol, melhora a circulação sanguínea e o metabolismo. Também impulsiona o rendimento intelectual e a concentração.

O hábito de moer as folhas da Camellia sinensis tem origem na dinastia Song, na China, há cerca de mil anos. Ganhou notoriedade quando monges zen budistas levaram a técnica para o Japão e a aperfeiçoaram.

A Tea Shop

A Tea Shop está comemorando 10 anos. Chegou ao país em maio de 2013 via Porto Alegre e é responsável por fornecer, ao longo de uma década, 60 milhões de xícaras de chá a consumidores apaixonados pela bebida. A ideia empreendedora partiu do próprio Michel Bitencourt, que teve a ideia de trazer a marca para o Brasil durante um curso de MBA em Barcelona. Foi lá que conheceu a matriz e o modelo de negócio da rede, hoje com mais de 100 lojas em cinco países – além da Espanha e do Brasil, está presente na Itália, Portugal e Argentina.

O site teashop.com.br disponibiliza uma vitrine à escolha do consumidor com opções para saborear em diferentes momentos do dia (manhã, após as refeições, antes de dormir, no pré e pós-treino etc.) e para harmonizar com todos os tipos de comida e bebida.

