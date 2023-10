5 cuidados com pet idoso: conforto, saúde e segurança

Todas as fases da vida do pet são especiais.

Os filhotes são fofos, os adultos são os melhores companheiros, e os idosos, devem receber muita gratidão em forma de amor. Afinal, são companheiros para a uma vida toda.

Por isso, todo tutor deve saber quais são os principais cuidados com um cãozinho idoso, atividades e práticas fundamentais para os animais de estimação.

Conheça os 5 principais cuidados com seu cachorro ou gato idoso Exercícios físicos Assim como atividades físicas nos fornecem diversos benefícios, os exercícios físicos moderados também mantêm a mobilidade e a saúde dos cães e gatos velhinhos. Porém, devido às necessidades físicas específicas dos mais velhos, é preciso adaptar intensidade e duração das atividades conforme as suas capacidades físicas. “Lembre-se de nunca forçar nenhum tipo de esforço. Respeite o tempo e a capacidade física dos velhinhos, pois não é a intensidade que ditará os seus benefícios. Toda prática é válida”, afirmam os veterinários do Vet Quality Centro Veterinário. Confira algumas dicas de atividades Passeios Caminhadas são sempre uma boa opção de exercícios para pets porque eles mesmo ditam o ritmo. Quanto aos idosos, os passeios geralmente são lentos, e não dá nada de errado com isso. Deixe-o explorar, farejar, cavar, fazer pausas e o que mais se sentir confortável. Na verdade, essas práticas os ajudam a fortalecer os seus instintos, na socialização, no humor e no bem-estar. Em relação ao ambiente, prefira um local com poucos obstáculos e o mais calmo possível, com espaço para o pet idoso se sentir seguro e confiante para aproveitar. Por isso, parques e praças são ótimas escolhas. Caso não tenha essas opções, prefira ruas tranquilas. Brinquedos interativos Atividades em casa também são boas opções, principalmente aos idosos mais carentes de disposição e mobilidade. Os brinquedos interativos, por exemplo, podem ser úteis até mesmo sem a supervisão do tutor. Alguns cuidados: · como estamos a falar de cuidados com pet idoso, descarte brincadeiras como o cabo de guerra ou que demandem muita força e energia; · além disso, mordedores rígidos podem danificar a arcada dentária dos velhinhos. Portanto, opte pelos mais macios. Brincadeiras que estimulem o cérebro promovem estímulos físicos e cognitivos, ambos fundamentais tratando-se de aumentar a qualidade de vida dos idosos. Natação e brincadeiras aquáticas A água tem funções terapêuticas incríveis. Ela promove sensação de relaxamento, de bem-estar, e, dependendo da temperatura, aliviam algumas dores. Por isso, atividades aquáticas são sempre bem-vindas. Confira algumas delas abaixo: · piscina comum; · piscina de plástico (de criança); · mangueira; · baldes e bacias com bolinhas e brinquedos; · banho de chuveiro com brinquedos; Cuidado: como a saúde dos pets mais velho é mais frágil, faça as brincadeiras em dias com temperaturas amenas e com água em temperatura ambiente ou morna. Além disso, não os exponha ao frio e vento após as atividades. Dicas gerais sobre cuidados com pet idoso quanto aos exercícios físicos · encontre o tempo ideal: cada bichano, antes da velhice, já tinha seus limites de tempo e intensidade. Para encontrar o tempo ideal, diminua alguns minutos do tempo em que ele costumava brincar ou passear. Exemplo: se aguentava 20 minutos de caminhada, tente diminuir para 10 e assim por diante; · faça massagens pós-exercícios: para aliviar possíveis desconfortos, massageie o corpo do pet com movimentos suaves; · perceba os sinais de cansaço: ele está muito ofegante? Está resistente a continuar? Para descansar mais do que brinca? Então, está na hora de parar! Realizar check-up O check-up veterinário é muito importante a todos os bichinhos, nos cuidados com pet idoso, ele é indispensável. Isso porque a saúde deles é mais sensível (baixa imunidade), e, nessa fase, eles estão mais suscetíveis às doenças de todos os tipos. Nesse caso, monitorar a saúde ocular, dentária, do coração, dos ossos, entre outras partes, é necessário tanto para prevenção quanto para diagnóstico e tratamento precoce. Além disso, o check-up é a única prática que poderá detectar doenças silenciosas e muito perigosas, assim como a carência de vitaminas e nutrientes. Ir às consultas de rotina Consultas de rotina são fundamentais pelos mesmos motivos do check-up. Sem dúvidas, cuidar de cada aspecto físico é o que dará mais qualidade de vida e saúde aos pets. Afinal, não adianta ter os melhores brinquedos e ração, sem checar informações como peso ideal, saúde do coração, pressão, articulação, etc. E, a única pessoa apta a realizar a checagem é um profissional. A frequência mais indicada é a cada 6 meses, ou sempre que notar algo diferente, como mudanças de comportamento, dificuldade para andar, falta de apetite, e algo fora do normal. Oferecer um ambiente seguro e confortável Na velhice, qualquer caída ou escorregão podem ser fatais. Então, um dos cuidados com pet idoso é oferecê-los conforto e segurança. Nesse caso, as principais orientações são: · fornecer camas macias e de fácil acesso; · evitar o acesso deles às escadas íngremes; · deixar o ambiente livre de obstáculos que possam representar riscos; · optar por ecadinhas de pet em sofás e camas dos tutores, caso eles tenham costume de subir nesses lugares; · manter o piso sempre seco, evitando derrapagem; · tomar cuidado com objetos no chão, principalmente os pequenos que podem ir à boca; Fortalecer a alimentação As necessidades nutricionais de um cão velhinho são diferenciadas, assim como acontece com os filhotes. Nesse caso, existem rações específicas para essa fase da vida e são comumente denominadas de ração sênior. Além disso, é interessante acrescentar alimentos naturais ricos em vitaminas e nutrientes, como: · verduras escuras; · beterraba; · batata; · banana; · arroz; · peixes e carnes com pouca gordura. Quanto a elas, tome cuidado com ossos e espinhos. Mais uma vez, a orientação profissional e o check-up são importantes, pois é a partir dessas orientações que você seguirá com a alimentação do animal conforme suas necessidades. Afinal, cada pet é único e, principalmente, os mais velhos tem demandas específicas.

