Palmeiras perde do Santos de virada (1-2)

O Palmeiras segue a fase ruim. O Verdão foi derrotado

pelo Santos de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo. O líder Botafogo venceu o Fluminense no clássico carioca da rodada e abriu 10 pontos para o segundo colocado, Red Bull Bragantino. O Verdão segue com 44 pontos, um atrás do Braga.

Com 30 pontos, o Santos se afasta um pouco da zona da degola. O time vem de bons resultados desde que trocou de técnico e reintegrou jogadores ao elenco.

O time do técnico Abel Ferreira saiu na frente no primeiro após cobrança de falta que direto para áerea e superou o goleiro alvinegro.

Ainda no final do primeiro tempo, a nova esperança santista, o venezuelano Rincón empatou após cobrança de escanteio. A partida foi para o segundo com empate em 1 a 1.

O Peixe mostrou a força que precisa para fugir do rebaixamento no segundo tempo e o Palmeiras se mostrou apático.

Marcos Leonardo fez grande jogada, passou para o companheiro de ataque na área e voltou para receber e fuzilar contra o gol de Wéverton dando placar final.

