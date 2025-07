O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana em que propõe regras para divulgação de feiras e eventos de interesse público através dos canais oficiais da Administração Pública, incluindo redes sociais, site oficial e espaços físicos em prédios públicos.

De acordo com o parlamentar, o objetivo do projeto é dar maior visibilidade às feiras e eventos de interesse coletivo realizados em Americana, utilizando canais oficiais de comunicação do Poder Executivo. “A cidade tem muitas feiras, eventos culturais e iniciativas que movimentam a economia e promovem o bem-estar da comunidade. Mas muitas vezes essas informações não chegam a quem realmente pode se beneficiar delas. A ideia do projeto é usar melhor os canais de comunicação oficial do Poder Executivo para aproximar as pessoas e valorizar tudo o que é feito aqui em Americana,” defende Brochi.

No texto do projeto, o autor propõe que as ações de divulgação poderão contemplar eventos realizados no município que tenham caráter público e interesse coletivo. A divulgação prevista na lei poderá ser realizada com antecedência mínima de três dias úteis da data de início do evento e deverá conter nome, descrição do evento com data e horário, local e público-alvo, além de informações sobre entrada gratuita, entrada social ou eventual cobrança.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

Leia + sobre política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP