Conhecidas internacionalmente como WAGs, termo usado para definir esposas e companheiras de jogadores de futebol, algumas mulheres ligadas aos atletas da Seleção Brasileira também se tornaram personagens de destaque fora dos gramados.

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Com milhões de seguidores nas redes sociais, nomes como Bruna Biancardi, Gabriely Miranda e Tainá Militão costumam ter aparência, estilo e transformações físicas comentadas pelo público. Algumas delas já revelaram procedimentos que vão de silicone e harmonização glútea a tratamentos voltados para firmeza da pele e estímulo de colágeno.

Entre os casos mais conhecidos está o de Bruna Biancardi, de 31 anos, companheira de Neymar, atacante da Seleção Brasileira. Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora já respondeu publicamente perguntas sobre procedimentos estéticos e revelou ter feito rinoplastia e colocado silicone nos seios. “Fiz nariz e silicone”, afirmou ao rebater uma seguidora que insinuou que ela teria recorrido a diversas cirurgias. Mais recentemente, Bruna também mostrou sessões de bioestimulador de colágeno na região dos glúteos, tratamento realizado após as gestações para melhorar a firmeza da pele e o contorno dos glúteos.

Wags e harmonização

Para o médico Roberto Chacur, especialista em harmonização glútea e corporal, a procura por tratamentos para a região dos glúteos cresceu porque as pacientes passaram a buscar mais do que aumento de volume.

“A harmonização glútea é um dos procedimentos mais procurados atualmente porque permite trabalhar diferentes aspectos da região ao mesmo tempo. Além de melhorar o contorno corporal, também ajuda na qualidade da pele, na firmeza dos tecidos e em casos de celulite, que é uma das queixas mais frequentes entre as pacientes. O objetivo não é apenas aumentar o volume, mas promover uma melhora global da região”, explica.

Gabriely Miranda, esposa do atacante Endrick, também já compartilhou com os seguidores alguns dos procedimentos estéticos que realiza. A influenciadora mostrou tratamentos como aplicações de enzimas na região abdominal, drenagem linfática e harmonização glútea. Ao explicar os cuidados com o corpo, contou que o procedimento realizado na região dos glúteos tinha como objetivo melhorar a celulite, tratar a flacidez e proporcionar mais volume ao bumbum.

Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, também já falou publicamente sobre as mudanças no corpo após a maternidade. Ao mostrar aos seguidores as transformações provocadas pelas gestações, a influenciadora fez questão de esclarecer que nem todas as mudanças foram resultado de procedimentos estéticos, como muitos imaginavam. “Não fiz lipo nem abdominoplastia”, afirmou ao comentar as especulações nas redes sociais. Segundo ela, a única cirurgia realizada naquele período foi a colocação de silicone após o nascimento da filha. A influenciadora também falou sobre flacidez, estrias e as mudanças que o corpo sofreu durante e após as gestações.

Para a médica Nívea Bordin Chacur, CEO das Clínicas Leger, os cuidados com a região dos glúteos continuam entre os mais procurados pelas mulheres. Segundo ela, questões como celulite, flacidez, textura da pele e contorno corporal seguem entre as principais preocupações das pacientes. “A região dos glúteos continua sendo uma das áreas que mais recebem atenção das pacientes. Hoje existe uma busca muito grande por tratamentos voltados para firmeza da pele, melhora da celulite, estímulo de colágeno e harmonização corporal. Mais do que transformar o corpo, muitas mulheres procuram recursos que ajudem a manter a qualidade da pele e a autoestima em diferentes fases da vida”, conclui.

Créditos: @brunabiancardi | @gabrielymiiranda | @tainamilitao |

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