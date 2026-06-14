A Comissão Especial de Estudos para Recuperação, Preservação e Utilização da Represa do Salto Grande da Câmara de vereadores de Americana realizou na quarta-feira (10) uma reunião em ambiente virtual com representantes do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (Gaema) do Ministério Público do Estado de São Paulo.

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O encontro teve como objetivo debater a viabilidade da utilização dos recursos hídricos da represa para o abastecimento urbano da cidade.

Participaram da reunião a presidente da comissão, vereadora Talitha De Nadai (PDT), o relator, vereador Lucas Leoncine (PL), e a vereadora Jacira Chávare (Republicanos), os promotores de Justiça de Piracicaba, Dr. Ivan Carneiro Castanheiro e Dr. Rodrigo Sanches Garcia, e o analista técnico científico Ângelo José Consoni.

Durante a abertura dos trabalhos, a vereadora Talitha contextualizou o foco da comissão e ressaltou que a projeção de crescimento urbano de Americana está concentrada, predominantemente, na região conhecida como Pós-Represa. Os promotores explicaram que a captação de água na represa para o abastecimento público não está descartada, mas alertaram que deve ser encarada como uma solução de longo prazo devido à vasta quantidade de sedimentos acumulados no fundo do reservatório.

“A região do Pós-Represa é o principal vetor de crescimento de Americana e precisamos buscar meios para garantir água para o futuro. Entender a visão técnica do Ministério Público nos ajuda a alinhar expectativas, pois fica claro que a captação na represa é uma alternativa possível, mas que exige um planejamento contínuo e a necessidade de modernização do sistema”, afirmou Talitha.

Os representantes do Ministério Público explicaram que, apesar de a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí ter atingido metas importantes de saneamento, o momento atual exige agregação tecnológica, com a implantação do tratamento terciário (remoção de fósforo e nitrogênio) do esgoto. Eles alertaram também para a obsolescência das Estações de Tratamento de Água (ETAs) da região, cujas tecnologias datam de cerca de 60 anos, tornando urgente a modernização para remover contaminantes emergentes presentes nos rios, como fármacos, que apresentam riscos à saúde humana a longo prazo.

O vereador Lucas Leoncine destacou que

a pressão popular por novas soluções de abastecimento, especialmente após a crise hídrica enfrentada pelo município em 2025, o que gerou constante preocupação com a segurança hídrica e a busca por novos reservatórios. O relator também endossou o alerta do MP sobre a “criticidade hídrica” da região para a exploração de aquíferos, mencionando a superexploração das águas subterrâneas em Americana por meio de poços artesianos do Aquífero Tubarão, muitos deles clandestinos.

“A crise hídrica que vivenciamos em 2025 deixou a população em alerta e nos cobra soluções definitivas para a garantia do abastecimento. Ouvir os especialistas do Ministério Público confirma que a exploração desenfreada das águas subterrâneas causou rebaixamentos irreversíveis e não é uma saída viável em larga escala. O caminho seguro é avançar na modernização tecnológica das nossas estações e combatermos os problemas de rede para que possamos, futuramente, aproveitar o potencial hídrico da nossa represa”, destacou Leoncine.

Ao final do encontro, o Ministério Público apresentou recomendações urgentes para a prefeitura de Americana, apontando o estado crítico de poluição de córregos locais, como o Bertini e o Santa Angélica, e a necessidade de solução definitiva para a precariedade da ETE Carioba. O órgão também recomendou que o município aproveite o programa estadual “Universaliza SP”, cujo prazo de adesão se encerra no dia 12 de junho, para incluir no Termo de Referência exigências de tecnologias avançadas de tratamento e investimentos maciços no combate às perdas na rede de água.

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