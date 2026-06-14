Os Estados Unidos (EUA) e o Irã chegaram a um acordo de paz, segundo informações divulgadas na noite deste domingo (14) pelo presidente norte-americano Donald Trump e pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

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Em publicação na rede social X, Sharif afirmou que os dois países decidiram pelo encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano.

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De acordo com o premiê paquistanês, a cerimônia oficial de assinatura do tratado está prevista para acontecer no dia 19 de junho, na Suíça. Donald Trump também confirmou o acordo em uma publicação na Truth Social.

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