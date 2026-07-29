A Prefeitura de Americana decidiu afastar o Guarda Sérgio Evangelista após ‘Confra do Rãdãdã’ que ele participou no começo do mês. Ele participou de um churrasco no meio da rua com motociclistas influencers em avenida da cidade.

Em meio à polêmica, o dublê de Guarda e jornalista agradeceu as mensagens de apoio e afirmou:

“Cada palavra de incentivo, respeito e reconhecimento fortalece ainda mais nosso compromisso de servir, proteger e ser amigo da população.”

Nota da prefeitura sobre o Confra do Rãdãdã

Os servidores envolvidos no caso foram afastados de suas atividades, enquanto o caso segue sendo apurado pela Corregedoria da Guarda Municipal.

Um guarda municipal de Americana foi flagrado em vídeo cumprimentando e confraternizando com motociclistas que realizavam manobras perigosas em via pública, como empinar motos sem o uso de capacete. As imagens, registradas na última terça-feira (14), repercutiram nas redes sociais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No vídeo, o agente, identificado como Sergio Evangelista Souza, conhecido como “Patrulheiro Evangelista”, admite ter visto as irregularidades. Em determinado momento, ao ser questionado por um motociclista, responde em tom irônico: “Nem vi vocês aqui”.