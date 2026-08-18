O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) abraçou e recebeu em reunião o candidato a deputado federal Denis Andia (MDB). A reunião foi concorrida e contou com lideranças políticas de várias matizes do espectro político.

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Leitinho mostrou que vai ajudar Andia este ano e que torce pela vitória do ex-prefeito de Santa Bárbara e ex-comandante da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Leitinho falou

Participei de mais um encontro de lideranças com o candidato Denis Andia, buscando fortalecer o diálogo e a união em torno de novos projetos e oportunidades.

Na ocasião, estiveram presentes Odair Dias, chefe de Governo; Fábio Henrique, adjunto de Obras; Kátia Ferrari, do Procon; Joseane Gomes, diretora e Vigilância em Saúde, além de muitos parceiros e lideranças políticas.

Seguimos juntos, construindo caminhos e fortalecendo parcerias!