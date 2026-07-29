Refloresta Americana ultrapassa 2 mil mudas plantadas

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O projeto Refloresta Americana alcançou a marca de 2.040 mudas plantadas às margens do Córrego Bertini. Desenvolvida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, a iniciativa tem como objetivo recuperar áreas degradadas, preservar nascentes e ampliar a cobertura vegetal do município.

O Refloresta integra o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos. Além do reflorestamento, inclui a preservação de quatro nascentes, a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e ações de educação ambiental voltadas à comunidade.

Lançado pelo prefeito Chico Sardelli em janeiro, o projeto é desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e prevê a recuperação ambiental de 9,6 hectares entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini. Ao todo, serão plantadas 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, distribuídas em três etapas. A primeira contempla o plantio de 5 mil mudas.

“O Refloresta é um projeto grande, dividido por etapas. A Prefeitura de Americana segue realizando o plantio das mudas que irão ocupar as margens do Córrego Bertini, área essa afetada por incêndios e queimadas. O projeto reflete o compromisso que a gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi tem com o Meio Ambiente e com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Americana”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Além do plantio, o projeto contempla ações de adubação, coroamento, hidratação das mudas e cercamento das áreas reflorestadas, garantindo as condições necessárias para o desenvolvimento das espécies.

A sub-bacia hidrográfica do Córrego Bertini também receberá intervenções como remoção de resíduos, controle de vegetação invasora, correção do solo e recuperação dos cursos hídricos. Após o plantio, as áreas reflorestadas passarão por manutenção e monitoramento técnico por, no mínimo, dois anos.

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