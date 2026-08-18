Morreu esta terça-feira a funcionária da prefeitura de Americana Carmem dos Santos. Ela trabalhava como servente e foi homenageada pelo sindicato da categoria. Tinha 64 anos e trabalhou no Hospital Municipal até a troca de comando, depois foi pra região da Mathiensen.

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Homenagem do SSPMA a Carmem dos Santos

Adeus, Carmem Maria dos Santos | Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. Sentiremos sua falta!

O SSPMA manifesta profundo pesar pelo falecimento da Servidora Carmem Maria dos Santos. Servente e filiada ao Sindicato desde 2018, Carmem fez parte da categoria e da história do SSPMA, deixando sua contribuição ao serviço público municipal de Americana.

Neste momento de despedida, a diretoria do SSPMA se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto a todos que conviviam com Carmem. Recebam nossos mais sinceros sentimentos.

DESCANSE EM PAZ!

Aos Parentes e Amigos de Carmem dos Santos

A família compartilha os dados do velório e sepultamento.

Data: 19/08/26

Velório Municipal de Santa Bárbara D’Oeste – Avenida Tiradentes, 1061, Jardim América – Santa Bárbara d’Oeste.

Hora: das 6:30 às 10:00

Sepultamento no velório Cabreúva: Rua Cônego Mota, sem número.