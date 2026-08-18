É inegável que a transição entre revestimentos aplicados no piso entrega uma composição completamente interessante e contemporânea. A bem da verdade, a expressividade estética dessa combinação já existe desde a arquitetura clássica como uma técnica que substitui a instalação das conhecidas soleiras largas que perderam espaço para a elegância dessa união.

“A junção entre dois revestimentos nos propicia a coesão visual dos projetos, além de demarcar o visual que planejamos para cada ambiente dentro de uma proposta de integração“, afirma a arquiteta Juliana Faria.

Segundo ela, a implementação desse encontro é possível graças a evolução dos recursos que auxiliam na realização do acabamento, tornando esse detalhe construtivo praticamente imperceptível.

Para tanto, a profissional lança mão de perfis metálicos de baixíssima espessura e de diferentes formatos, bem como o alinhamento rigoroso das juntas com o objetivo de eliminar qualquer desnível. “O acabamento precisa ser extremamente delicado e são as características da obra que nos permite definir o elemento o item certo para cada situação”, explica.

Assim, as soleiras de pedra, que antes acompanhavam a espessura das paredes e chegavam a medir até 20 cm de largura, praticamente desapareceram para dar lugar a uma leitura mais limpa dos espaços e uma circulação sem interrupções.