O jovem barbarense Joao Spada decidiu ir ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral denunciar as pré campanhas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Flavio Bolsonaro (PL) por propaganda antecipada na Festa do Peão de Americana.
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Os dois apareceram nos telões da festa este final de semana mandando recado a plateia em geral. Relatos indicam que Flávio Bolsonaro foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo.
Já Tarcisio mandou recado ao prefeito Chico Sardelli e ao pré candidato a deputado estadual Ricardo Molina, que foi seu assessor até abril passado.
Jovem ativo nas redes
Spada se tornou famoso recentemente como influencer de esquerda ao defender pautas como o fim da escala 6×1.
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