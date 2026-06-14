O jovem barbarense Joao Spada decidiu ir ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral denunciar as pré campanhas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Flavio Bolsonaro (PL) por propaganda antecipada na Festa do Peão de Americana.

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Os dois apareceram nos telões da festa este final de semana mandando recado a plateia em geral. Relatos indicam que Flávio Bolsonaro foi aplaudido e vaiado ao mesmo tempo.

Já Tarcisio mandou recado ao prefeito Chico Sardelli e ao pré candidato a deputado estadual Ricardo Molina, que foi seu assessor até abril passado.

Jovem ativo nas redes

Spada se tornou famoso recentemente como influencer de esquerda ao defender pautas como o fim da escala 6×1.

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