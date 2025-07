Agenda cultural: Americana tem Rock Day, Orquestra e programação em julho

A agenda cultural de julho em Americana tem opções para as férias escolares das crianças, três dias de muito rock’n’roll com o Rock Day Americana 2025 e o “Concerto Especial – Dia Mundial do Rock”, com a Orquestra Sinfônica e a Banda Canacut, além de exposição de arte, mostra cultural, espetáculos de teatro e dança e sessões de cinema.

“A diversidade artística de Americana está representada na agenda cultural de julho, recheada de opções gratuitas e com uma programação especial para crianças e adolescentes, com sessões de cinema e contação de histórias. Convido as famílias a prestigiarem as atividades”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

Até 22/08

A exposição “Timeless”, do artista Marcelo Tinoco, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana, pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. Classificação indicativa: livre.

05/07 (sábado)

O comediante francês Paul Cabannes apresenta o stand-up “Alma de Brasileiro”, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). Classificação: 12 anos. Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 100,00, disponíveis na bilheteria do teatro e no site www.ingressodigital.com.

06/07 (domingo)

O espetáculo de dança “Aplauso”, da Art American Center Academia de Dança, será apresentado às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação: livre. Ingressos entre R$ 55,00 e R$ 110,00, à venda na bilheteria do teatro e no site www.entravip.com.br.

07/07 (segunda-feira)

Durante o mês de julho, as sessões Pontos MIS exibem clássicos da comédia brasileira. Às 19h30, o público assiste ao filme “Nadando em Dinheiro”, no MAC. Entrada gratuita. Classificação: livre. O programa é uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

09/07 (quarta-feira)

A Banda Municipal apresenta, às 15h, o Concerto Popular na Feira W Bazar, realizada na Feira Industrial de Americana (FIDAM), na Av. Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel. Entrada gratuita. Classificação: livre.

09 e 10/07 (quarta e quinta-feira)

Artesãos da Feira Ameriart expõem seus trabalhos na Feira W Bazar, na FIDAM. Há opções em patchwork, bordado, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidro e madeira, arranjos florais, artigos decorativos, sabonetes artesanais, crochê, itens religiosos, bijuterias, entre outros.

11/07 (sexta-feira)

Contação de histórias na Biblioteca Municipal com Silvia Delázari, às 14h. Entrada gratuita. Classificação: livre.

A comédia teatral “Casa, Comida e Alma Lavada”, com Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello, será apresentada às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A peça retrata o relacionamento de Tânia Mara e Luís Alberto ao longo de 20 anos de casamento. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 80,00, à venda no site www.vargasingressos.com.br. Classificação: livre.

11 e 12/07 (sexta-feira e sábado)

O Rock Day Americana chega à sua terceira edição no CCL. Na sexta-feira, a partir das 17h, com shows de Frann Azalin e da banda Biquini Cavadão. No sábado, às 15h, o palco recebe as bandas GTC, Purgatory (Iron Maiden Cover) e Viper. Entrada solidária: 1 shampoo infantil. Classificação: livre.

Durante o Rock Day, a Feira Ameriart estará no CCL com produtos artesanais em patchwork, bordado, crochê, pintura, sabonetes, aromatizadores, artigos decorativos e muito mais. Entrada solidária: 1 shampoo infantil. Classificação: livre.

13/07 (domingo)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana convida a Banda Canacut para o “Concerto Especial – Dia Mundial do Rock”, às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingresso solidário: 1 sabonete líquido ou 1 litro de água sanitária. Disponíveis no site www.ingressodigita.com e na bilheteria do teatro. Classificação: livre.

O saxofonista Geremias Tiófilo se apresenta às 13h30, na Feira W Bazar, na FIDAM. Entrada gratuita. Classificação: livre.

14/07 (segunda-feira)

Sessão Pontos MIS no MAC exibe o filme “Carnaval na Atlântida”, às 19h30. Entrada gratuita. Classificação: 10 anos.

16/07 (quarta-feira)

Cine Biblioteca exibe o filme nacional “Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa”, às 14h. Entrada gratuita. Classificação: livre.

17/07 (quinta-feira)

O stand-up “Cê Falô, Tá Falido!”, com Cleber Rosa, será apresentado às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos entre R$ 50,00 e R$ 100,00, à venda na bilheteria e no site www.sympla.com.br. Classificação: livre.

18/07 (sexta-feira)

Renata Sol comanda a contação de histórias, às 14h, na Biblioteca Municipal. Entrada gratuita. Classificação: livre.

19/07 (sábado)

O espetáculo teatral musical “Se a Vida Fosse um Musical”, apresentado pela Escola RB de Música e Arte, sobe ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase às 20h. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 80,00, à venda na bilheteria e no site www.entravip.com.br. Classificação: livre.

20/07 (domingo)

A comédia “Notícias Populares”, com o grupo Os Melhores do Mundo, será apresentada às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos entre R$ 75,00 e R$ 150,00, à venda na bilheteria e no site www.ingressodigital.com. Classificação: 16 anos.

21/07 (segunda-feira)

Sessão Pontos MIS no MAC exibe “O Homem do Sputnik”, às 19h30. Entrada gratuita. Classificação: livre.

23/07 (quarta-feira)

Cine Biblioteca apresenta “O Homem-Cão”, às 14h. Entrada gratuita. Classificação: livre.

24/07 (quinta-feira)

Contação de histórias com Katya Forti e Izilda de Campos, às 14h, na Biblioteca Municipal. Participação gratuita. Classificação: livre.

25/07 (sexta-feira)

A Cia Dondé apresenta contação de histórias na Biblioteca Municipal, com Jackson Souza e Cris Tauffer, às 14h. Entrada gratuita. Classificação: livre.

27/07 (domingo)

O espetáculo infantil “Bita e os Animais – O Espetáculo” será apresentado às 15h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos entre R$ 40,00 e R$ 100,00, disponíveis na bilheteria e no site www.megabilheteria.com. Classificação: livre.

A 5ª edição da Feira Vegamor acontece das 10h às 16h, no CCL, com entrada solidária. Haverá gastronomia vegana, produtos naturais, moda sustentável, adoção de animais, microchipagem pet e outras atrações.

28/07 (segunda-feira)

Sessão Pontos MIS no MAC exibe “Uma Pulga na Balança”, às 19h30. Entrada gratuita. Classificação: livre.

30/07 (quarta-feira)

“Um Filme Minecraft” será exibido às 14h, no Cine Biblioteca. Entrada gratuita. Classificação: livre.

31/07 (quinta-feira)

O humorista Fábio Porchat apresenta o stand-up “Histórias do Porchat”, às 21h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos entre R$ 70,00 e R$ 140,00, à venda na bilheteria e no site www.ingressodigital.com. Classificação: 14 anos.

Leia + sobre diversão e arte

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP