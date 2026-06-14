Espaço administrado pelo tradicional time de futebol amador Unidos da Vila Azenha (UVA) ganha novo sistema de iluminação, reformas e melhorias

Na quarta-feira (10), a Prefeitura de Nova Odessa entregou oficialmente as obras de melhorias do Campo da Vila Azenha. A iniciativa contempla a implantação de sistema de iluminação por refletores de LED, construção de espaço para escritório, melhorias no vestiário, acessibilidade no portão principal, reforma de partes da arquibancada, calçada e alambrado, além de pintura geral.

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A cerimônia de inauguração contou com a participação de autoridades, moradores e atletas que treinam no local.

Com a nova iluminação, o espaço administrado pelo tradicional time de futebol amador Unidos da Vila Azenha (UVA), conhecido na cidade como uma das maiores forças do esporte e da comunidade, passará a ser utilizado também no período noturno.

Investimento da prefeitura

O projeto teve um custo de R$ 473.540,00 e foi viabilizado por um convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, além de emendas impositivas e recursos próprios do município, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, celebrou a entrega. “É um momento muito especial para Nova Odessa. O UVA é um patrimônio da nossa cidade, e devolver esse campo revitalizado é uma forma de reconhecer a importância do esporte amador e do trabalho social que o clube realiza”, afirmou.

História de união do UVA

O UVA foi fundado no dia 25 de maio de 1990 por um grupo de moradores do bairro que queriam criar um time forte e estruturado para unir a comunidade. No primeiro ano do clube, a equipe ganhou o apelido carinhoso de “Sapão”, já que o anfíbio é comumente encontrado na região da Vila Azenha.

Ao longo de sua história, foram muitas lutas e dificuldades. As conquistas, no entanto, vieram com o trabalho, e a recompensa foi transformar o UVA no orgulho da cidade. O clube é reconhecido como uma das mais tradicionais equipes do futebol amador de Nova Odessa e de toda a Região Metropolitana de Campinas.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também tem raízes no bairro, onde passou sua infância e juventude. “O Vila Azenha foi uma das minhas moradas, onde brinquei e estudei. E hoje é uma emoção muito grande estarmos entregando o campo reformado, garantindo à população mais acesso às práticas esportivas e ao convívio social”, comentou ele.

Títulos e trajetória

Com mais de 30 anos de fundação, o clube acumula uma vasta galeria de títulos. Na categoria Adulto é heptacampeão do Campeonato Amador de Nova Odessa (2000, 2003, 2010, 2011, 2022, 2024 e 2025) e campeão metropolitano de Campinas em 2015 (único time da cidade a conquistar o título). Nas categorias de Base é hexacampeão do Campeonato Junior Sub-20, entre outros títulos nas categorias Juvenil, Infantil e Dente de Leite.

Formando cidadãos

Desde 2010, o clube mantém o “Projeto UVA”, uma escola de futebol que atende mais de 300 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. O projeto fornece uniformes, materiais esportivos, lanches, entregas de cesta básica para as famílias dos alunos assistidos, sempre promovendo disciplina, convivência e espírito de equipe.

“O UVA é um clube que nasceu da comunidade e é referência em Nova Odessa. Este campo reformado significa mais oportunidades para as nossas crianças, mais dignidade para os atletas e mais orgulho para o nosso bairro. Essa reforma e a iluminação é um sonho de longa data que estamos realizando”, declarou Bruno Rodolfo de Campos, o “Chicão”, presidente do clube.