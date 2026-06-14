O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão está com as inscrições abertas. As equipes interessadas em participar da competição já podem retirar as fichas de agremiação no balcão da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), localizada na Rua Prudente de Moraes, 250, Centro.

Os times poderão inscrever apenas atletas com vínculo comprovado com Santa Bárbara d’Oeste. As fichas deverão ser devolvidas para a secretaria até o dia 19 de junho.

Ao todo, 26 equipes têm vaga garantida no campeonato. São elas: