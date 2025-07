Artesãos da Feira de Artesanato Ameriart, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, participam da feira de artesanato promovida pelo open mall Pátio 330, novo empreendimento comercial do município, neste sábado (5) e domingo (6), das 11h às 19h. Serão 100 expositores distribuídos por todo o shopping, localizado à Avenida Affonso Pansan, 175, Vila Bertini. O evento tem apoio da Prefeitura de Americana, e a entrada e estacionamento são gratuitos.

AMERIART NO SHOPPING

A feira é uma iniciativa do próprio Pátio 330 e integra a nova programação fixa do empreendimento, com o objetivo de valorizar o artesanato local, incentivar o consumo consciente e apoiar pequenos empreendedores criativos.

O público encontrará no local produtos feitos à mão, incluindo peças de decoração, moda, papelaria, utilitários, brinquedos e presentes. Além da feira, o fim de semana contará com música ao vivo, espaço kids gratuito e atividades gastronômicas, em uma opção de lazer e turismo para toda a família.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou a parceria com a iniciativa privada. “A Feira Ameriart é uma tradição na cidade e a presença dos artesãos em eventos promovidos pelos empreendedores confirma este carinho de Americana com o artesanato produzido aqui”, disse.

