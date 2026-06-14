Micro e pequenas empresas interessadas em inovar e aumentar a produtividade podem participar do novo ciclo do ALI Produtividade

Programa Brasil Mais Produtivo, o ALI Produtividade, na região de Piracicaba. O programa gratuito do Sebrae-SP é voltado a negócios que desejam melhorar a gestão, inovar e aumentar a produtividade. São 220 vagas para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) na região. As inscrições vão até 17 de julho, por meio do link: O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o novo ciclo do, na região de Piracicaba. O programa gratuito do Sebrae-SP é voltado a negócios que desejam melhorar a gestão, inovar e aumentar a produtividade. São 220 vagas para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) na região. As inscrições vão até 17 de julho, por meio do link: https://brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br/

As empresas participantes vão receber acompanhamento especializado ao longo de seis meses com foco em melhorias na gestão, nos processos e na adoção de soluções inovadoras. Durante esse período, um Agente Local de Inovação especializado atua diretamente junto ao negócio, identificando desafios e propondo soluções práticas. Podem participar negócios com CNPJ ativo há mais de 12 meses e que não tenham participado do programa no último ciclo. O apoio é 100% subsidiado pelo Sebrae-SP, sem custo para o empresário.

“O programa contribui para a melhoria dos processos internos da empresa e tem como pilar a inovação. Então, o agente bolsista vai estar no dia a dia do negócio, propondo ações estratégicas e práticas que estimulam a evolução e a mudança na visão do empresário sobre o próprio negócio. O ALI é uma oportunidade muito boa e reforça papel transformador da inovação no fortalecimento das pequenas empresas”, afirma Vitor Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Com atuação direta nas empresas participantes, os bolsistas do ALI auxiliam empreendedores a identificar oportunidades, reduzir custos, modernizar processos e aumentar a competitividade. O trabalho envolve visitas, diagnósticos, acompanhamento contínuo e aplicação de metodologia reconhecida por gerar ganhos expressivos em produtividade e faturamento.

Na região, podem participar empresários de Águas de São Pedro, Americana, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Limeira, Mombuca, Nova Odessa, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Maria da Serra e São Pedro.

SERVIÇO:

Programa ALI Produtividade – 220 vagas

Data: inscrições até 17 de julho

Dúvidas ou mais informações: (19) 3412-1070, opção 2