Casal no comando. O Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste celebrou em sua sede social a cerimônia de posse do novo Conselho Diretor para o ano rotário 2025/2026.

O dia 24 de junho foi marcado por um momento histórico: pela primeira vez em 80 anos de existência do clube, a presidência foi passada de uma esposa para seu esposo.

A Engenheira Rosani Novaes, presidente na gestão 2024/2025, passou o cargo para o professor Gilson Alberto Novaes, em uma cerimônia repleta de emoção, simbolismo e união familiar.

O casal foi acompanhado de seus filhos, Eduardo e Gisane, e dos netos Leonardo e Guilherme, reforçando os laços que unem família e serviço comunitário.

Durante o evento, o rotariano Renato Victorino fez a entrega do Título Paul Harris — uma das mais altas honrarias do Rotary — ao novo presidente Gilson, reconhecendo sua dedicação e comprometimento com os valores rotarianos.

A tradicional troca de banners entre as duas gestões também marcou a transição simbólica das lideranças.

A mesa diretora da solenidade contou com a presença de importantes autoridades rotárias e municipais, incluindo a presidente do Rotary Americana-Ação, Sílvia Prado; o governador distrital Pedro Schmidt; a secretária distrital Adriana Souza; o presidente do Rotary Progresso, Marcelo Undiciatti; e a secretária municipal de Educação, Tânia Mara da Silva.

