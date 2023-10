Bruna. Mais 1 brasileira morta no conflito em Israel

A família de Bruna Valeanu, brasileira desaparecida desde sábado

(7.out.2023) em Israel, confirmou nesta 3ª feira (10.out) a morte da jovem de 24 anos. Ela participava da rave atacada pelo grupo Hamas, que também resultou na morte do gaúcho Ranani Glazer, também de 24 anos. A informação foi confirmada ao portal G1 pela irmã mais velha de Valeanu, Florica, que também vive em Israel. Segundo ela, o enterro está previsto para a noite desta 3ª feira.

O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Bruna Valeanu, de 24 anos, natural do Rio de Janeiro, segunda vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel.

Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Bruna, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil.

O Ministério de Relações Exteriores informou, na tarde desta terça-feira (10), que partiu de Tel Aviv, em Israel, o primeiro voo de repatriação de nacionais brasileiros, com 211 passageiros. A expectativa é a de que a aeronave pouse, às 4h desta quarta-feira (11), na Base Aérea de Brasília. Estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo (15).

Por meio de nota, o Itamaraty ainda informou que a Embaixada em Tel Aviv continua recebendo, por meio de formulário online, os dados de brasileiros interessados em repatriação. Os candidatos à repatriação estão sendo acomodados em listas de prioridade. Mais de 2300 brasileiros já fizeram o pedido.

“O Ministério das Relações Exteriores reitera a orientação no sentido de todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais a partir do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar”, explicou.

O governo brasileiro reiterou que as pessoas evitem fazer quaisquer deslocamentos não essenciais para a região.

