Após incêndio, comerciantes vivem um novo recomeço em Santa Bárbara

Em conversa com Elisama Ciago, proprietária do Cantinho Tropical, em Santa Bárbara d’Oeste, ela contou um pouquinho dessa nova fase, após o incêndio.

Foi no 10° dia de 2022 quando o pior aconteceu. A família de Elisama foi avisada que o quiosque estava em chamas.

Em plena madrugada, uma pane elétrica incendiou o estabelecimento localizado no bairro Planalto do Sol II. Com exceção da garapeira, tudo foi perdido.

Deu-se então início à uma campanha de solidariedade, onde dezenas de moradores e clientes contribuíram, acreditando no potencial daquela família.

Aos poucos eles conseguiram se reerguer, compraram um novo trailer, novos equipamentos e estão cada vez mais fortes.

Instalados entre as Avenidas Pedroso e Charles Keese, o Cantinho Tropical completa 5 anos nesta quinta-feira e para comemorar eles estão preparando uma pequena festa com algodão doce, pula pula e muita alegria.

O espaço funciona todos os dias das 10h às 22h.

