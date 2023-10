Adolescente de Americana Miguel, 13, já brilha no MMA

da categoria de 50kl, fez a defesa do cinturão na categoria 52kl no evento PAIROJNOI MUAYTHAI STADIUM que aconteceu no último sábado dia 7/10 na cidade de Piracicaba, fez uma luta de 5 rounds de 2 minutos, sendo uma das melhores lutas do evento, se consagrou novamente o campeão.

Abaixo trazemos o vídeo da luta de defesa de cinturão de Miguel Gomes. O garoto tem estilo e sabe lutar.

O peso-pesado profissional Mateus Munhoz, da equipe Arte da Luta, de Mogi Mirim, está entre os atletas que despontam no cenário nacional do esporte

Esporte que revelou Éder Jofre ao mundo, o boxe brasileiro segue consagrando campeões em competições internacionais e formando uma nova e promissora geração de pugilistas. Seja nos ringues das periferias, onde surgiram estrelas como Acelino “Popó” Freitas, ou em projetos que simultaneamente incentivam a prática e a inclusão social, mais que nunca o boxe nacional almeja brilhar nas grandes arenas mundiais.

O panteão do boxe brasileiro começou a inscrever seus ídolos na década de 1920. Mas foi nos anos 1960 que Éder Jofre alcançou destaque nos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália, e posteriormente colecionou títulos importantes como o de tricampeão mundial de boxe, campeão peso-pena e também peso-galo pelo Conselho Mundial de Boxe, e também pela NBA (National Boxing Association). Um dos poucos pesos-pesados do Brasil, Maguila com sua direita devastadora conquistou 78 nocautes em 87 lutas. Acelino “Popó” Freitas também é um expoente com muitos títulos, entre eles o de campeão pela World Boxing Organization (WBO).

Na história recente, a lista de pugilistas de alta performance inclui Patrick Teixeira, campeão mundial dos super-médios pela WBO, o campeão olímpico Robson Conceição e a estrela promissora das Olimpíadas, Herbert Sousa. No feminino, Adriana “Panicat” Araújo é uma inspiração para a nova geração de atletas.

Um nome promissor na categoria peso-pesado é o do boxeador profissional Mateus Munhoz. O talento surgido no projeto social da Igreja do Nazareno de Sousas, em Campinas (SP), revela um atleta empenhado no desenvolvimento físico, técnico e tático.

Integrante da equipe Arte da Luta, projeto social sediado em Mogi Mirim, Munhoz afirma que “encontrou no esporte uma oportunidade para crescer como pessoa e para estimular a prática do boxe no Brasil”.

O crescimento do esporte no País, segundo Márcio Ribeiro, treinador da Arte da Luta, conta com o trabalho importante do Conselho Nacional de Boxe (CNB). “Sobre Mateus Munhoz, acredito que o atleta, pelo desenvolvimento que apresenta já no início de carreira, tem tudo para ser um grande representante brasileiro no cenário mundial”, afirma.

Para Júlio Cabrino, empresário do atleta, o boxe é tão promissor que também tem despertado a atenção de investidores para o esporte. “Por ver um potencial muito grande no Mateus desde o começo da carreira, o investimento que fazemos é para que o profissional alcance um destaque ainda maior nesta modalidade esportiva”, ressalta.