Santa Bárbara terá R$8,6 milhões do Governo Federal pro DAE

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, recebeu a visita do secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia, que anunciou R$ 8.624.603,52 destinados ao DAE para investimentos na melhoria da captação, tratamento e abastecimento de água no município barbarense. O anúncio oficial ocorreu no gabinete do prefeito Rafael Piovezan.

Os novos investimentos serão destinados para a substituição dos trechos mais críticos de adutoras que abastecem diversas regiões da cidade, entre elas a do Conjunto Roberto Romano, do Dona Margarida, Cruzeiro do Sul, Vale das Cigarras, Vila Rica e Jardim Barão. Os recursos também vão para a construção de novos reservatórios para a região do Santa Rita e do distrito industrial Cintec, que hoje funciona como entreposto para o Vale das Cigarras e Cruzeiro do Sul. Além disso, o DAE vai recuperar o reservatório apoiado existente no Jardim São Fernando. Outro investimento de destaque é a nova adutora para a captação de água bruta do Rio Piracicaba, que trará uma nova alternativa em tempos de estiagem prolongada.

A solicitação foi feita pelo prefeito Rafael Piovezan, em junho deste ano, e intermediada por Denis Andia junto à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, que também integra o Ministério das Cidades, onde o ex-prefeito comanda a pasta da Mobilidade Urbana.

“Estive em Brasília visitando o Denis no Ministério das Cidades e naquela oportunidade levei diferentes pedidos e projetos. E hoje, ele nos visita trazendo essa importante notícia que ajudará ainda mais a nossa cidade a qualificar o serviço de referência que o DAE já presta. Trabalho em conjunto pela nossa cidade, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todos os barbarenses”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Conseguimos os recursos integrais para quase todas as obras que estão no radar do planejamento do DAE, no que diz respeito à captação, abastecimento e reservação de água. Atendemos tudo o que foi solicitado, não ficou nada para trás. Essas obras vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos barbarenses, em diversas regiões da cidade. Meu compromisso com nossa gente é permanente. Tenho fé que ainda vem muito mais pela frente”, afirmou Denis Andia.

O montante faz parte do Orçamento Geral da União (OGU) e já está disponível para que a prefeitura e o DAE apresentem as documentações e projetos necessárias para a contratação das obras.

“Esses recursos vão permitir que o DAE realize praticamente todas as obras necessárias e previstas para os próximos anos, no que diz respeito às melhorias na captação, distribuição e reservação de água em Santa Bárbara d’Oeste, assunto que o prefeito Rafael conhece muito, já que esteve no DAE durante 6 anos. Agradecemos muito os investimentos viabilizados pelo ex-prefeito Denis lá em Brasília, após solicitação do prefeito Rafael”, destacou o superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

Nos últimos anos, Santa Bárbara d’Oeste vem avançando na melhoria do saneamento básico e ambiental, com importantes obras tanto para garantir a qualidade do abastecimento de água quanto para o tratamento do esgoto do Município. Entre as conquistas dos últimos anos, estão as novas Estações de Tratamento de Esgoto Toledos II e Barrocão, além de uma nova represa em construção.

