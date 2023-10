União Brasil SBO recebe: Zeca Gonçalves, Dy Campos e Bruno Felipe

O partido liderado pela dupla Carlos Fontes (vereador/pai) e Marcos Fontes (pré-candidato a prefeito/filho) trouxe para cerrar fileiras três pré candidatos a vereador, com destaque para um empresário que já foi vereador na cidade. Eles foram até o encontro com Marcos Fontes presidente do partido.

Zeca Gonçalves: comerciantes, ex vereador e ex secretário municipal de meio ambiente.

Dy Campos: Comerciante, cantor e compositor gospel.

Bruno Felipe: Barbeiro, líder de projetos sociais e célula religiosa.

“Estamos recebendo (em bloco) amigos que já estão filiados e que manifestam a vocação para o bem e em favor de Santa Bárbara”. Disse Marcos Fontes, que adiantou que as agendas seguem a todo vapor nos próximos dias.

