Velório do Padre Evandro será nesta quarta-feira

O velório do padre Evandro José Lopes, de 37 anos, que morreu nesta segunda-feira (10) em um acidente na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), em Limeira, acontece nesta quarta-feira (11), a partir das 6h, no salão da paróquia São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo, em Americana.

Às 10 horas o bispo diocesano de Limeira, Dom José Roberto Fortes Palau, presidirá a Missa exequial.

O sepultamento acontece, às 13 horas, no Cemitério Saudade de Limeira, no jazigo da Diocese de Limeira.

A Paróquia São Francisco fica na Rua Guarujá, 860, no Parque Novo, em Americana.

