O padre Evandro José Lopes morreu em um acidente na Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), que liga Limeira a Mogi Mirim, em Limeira, na noite desta segunda-feira.

O religioso, de 37 anos, atuava nas Paróquias São José e São Francisco de Assis, no Parque Novo Mundo. Ele retornava de um celebração na cidade de Conchal.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), a colisão entre o carro do padre e uma carreta aconteceu no km 106 na pista sentido Limeira. O motorista da carreta, identificado como Jorge Backes, de 70 anos, também faleceu.

Backes seguia com uma carreta carregada com um container, na Rodovia Anhanguera, no sentido interior, quando teria perdido o controle da direção e invadido a Rodovia SP-147, atingindo o Onix, que era ocupado pelo padre.

Com informações Keller Stocco

