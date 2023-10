Pacientes da Unacon participam de sessão de yoga

Um grupo de pacientes da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana participou de uma sessão de yoga na manhã desta segunda-feira (9).

A atividade fez parte da programação da campanha Outubro Rosa.

A professora Grazielle Vilela, que conduziu a aula, explicou que a yoga é uma prática de saúde e bem-estar que pode ser personalizada para todos os públicos. “Fizemos uma sessão adaptada para pacientes oncológicos focando na melhoria da qualidade de vida no pós-quimioterapia e no fortalecimento da saúde dos pacientes”, afirmou.

A yoga, acrescenta Grazielle, propicia uma série de benefícios aos pacientes oncológicos. “Traz a melhoria da mobilidade, da respiração, o fortalecimento do tronco, a regeneração das células, contribui com a saúde mental e a maior consciência corporal”, listou.

“Passei também movimentos de respiração que são simples. Os pacientes poderão levá-los para casa e praticá-los no dia a dia. Isso vai trazer melhoria na qualidade de vida deles. O importante é manter o corpo em movimento”, completou a professora.

A programação do Outubro Rosa também se estende ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José. Junto da Unacon, as unidades são administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

