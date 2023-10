Cariúcha, do meme às polêmicas

Cariúcha, com certeza, ficou muito famosa pelo meme icônico da funkeira.

Se a frase eu sou toda natural, sou bonita pra caramba! te diz alguma coisa, saiba que ela pode voltar a viralizar em 2023, já que lá foi anunciada como uma das participantes da Fazenda 15.

Agora ela virou uma das protagonistas do reality show A Fazenda, na TV Record. E as polêmicas são muitas.

Alessandra Cariúcha teve os seus 15 minutos de fama ao aparecer no programa Profissão Repórter sobre o concurso Garota da Laje. Ao ser entrevistada, ela não escondeu a sua frustração por não ter ficado entre as finalistas e desabafou em rede nacional.

A sua fala virou meme e, com o passar do tempo, a carioca investiu ainda mais no funk e postou vídeos interpretando músicas famosas. Agora, 12 anos depois, ela retorna totalmente repaginada, graças aos processos de harmonização facial.

CONFRONTO- O grande confronto até agora na edição da Fazenda é entre Cariúcha e a apresentadora Rachel Sheherazade, apontada por muitos como favorita a vencer o reality.

As duas já protagonizaram vários confrontos que movimentaram as redes sociais e a sobrevivência de ambas é tida como muito importante para o reality da Record.

