SBT emite nota após 'treta' com Léo Dias

SBT NOTA OFICIAL

São Paulo, 2 de julho de 2025 – Não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias. Porém, a emissora e o jornalista irão criar um padrão de plano de negócio de inserções da marca durante o programa Fofocalizando.

Informamos ainda que Leo Dias já estava com dias de folga programados a partir de hoje e retornará na próxima semana.

Influencer Aline Limas rebate Henri Castelli após ser chamada de “fã” e diz que “rolou conexão”

A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Aline Limas decidiu se pronunciar após as declarações do ator Henri Castelli sobre o suposto affair entre os dois. Nas últimas semanas, o nome dela ganhou destaque especialmente depois que o galã afirmou que ela seria apenas uma fã que pediu fotos no aeroporto.

Em nota, Aline se mostrou decepcionada com a forma como foi tratada, mas amenizou dizendo que a declaração na verdade deve ter partido da assessoria do ator, sem o seu consentimento. Afinal, segundo a influencer, essa não é a primeira vez que os dois se encontram, trocam carinhos e mensagens.

“Nos conhecemos melhor sim, não tem como negar. Tivemos uma troca real, rolou uma conexão. Fui surpreendida com o fotógrafo no aeroporto e com toda essa exposição. Acho que alguém da equipe dele tentou amenizar a situação, talvez até por eu ser criadora adulta. Ele jamais negaria até porque é tudo real”, afirma.

Segundo ela, os dois chegaram a passar momentos juntos e encontraram amigos do ator em São Paulo. Ao contrário do que se especulou na web, Aline diz que não se aproximou de Henri por interesse e que o conheceu pela internet.

“Não me aproximei dele por fama ou por deslumbre, ele começou a me seguir e engatamos o papo. A conexão foi verdadeira. Nunca expus nada, nunca postamos fotos juntos. Jamais imaginaria que um fotógrafo pudesse estar no aeroporto. Claro que fiquei chateada ao ser reduzida a uma fã qualquer, mas não guardo mágoas”.

Aline tem conquistado cada vez mais seguidores com sua postura autêntica e direta e confirma que o envolvimento foi mais do que um encontro casual. Enquanto isso, os fãs se dividem nas redes sociais. Henri Castelli, até o momento, não voltou a se manifestar.

