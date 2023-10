Ivan, 21, desaparecido no Zabani SBO

O jovem Ivan Fernando Silveira, 21 anos, está desaparecido

de casa, no Jardim Nova Conquista, há uma semana. Ele saiu de casa no dia 2 de outubro e não retornou mais.

No momento do desaparecimento ele vestia uma bermuda azul, uma camisa jeans de manga comprida e chinelo de dedo.

Os pais dele, Sueli de Cássia Moraes e José Antonio Silveira, registraram o desaparecimento nesta segunda-feira (9) no 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d´Oeste.

Segundo a mãe, ele foi visto pela última vez em Americana. Quem souber do paradeiro dele pode entrar em contato com Roselaine no telefone (19) 98458.5858 ou com Michele, no (19) 98162.0339.

