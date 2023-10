A Biblioteca Municipal “Professora Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central) de Santa Bárbara d’Oeste receberá no dia 20 de outubro, sexta-feira, às 19 horas, o lançamento da obra infantil e bilíngue “O Voo e a Pirueta”, da autora barbarense Rafaela Schendroski. O livro foi um dos três vencedores do “2° Concurso Literário Artêrinha”.

A obra “O Voo e a Pirueta” é voltada para o público infantil, em formato de poema rimado e bilíngue (português-inglês), conta a história de Lili, que o maior sonho dela é tornar-se “pilota” de avião. Publicado pela Editora Appris, com Selo “Artêrinha”, o livro é todo ilustrado em aquarela por Gisele Daminelli e conta com 48 páginas. No evento, o livro custará R$ 57.

A Biblioteca Municipal “Profª Maria Aparecida de Almeida Nogueira” está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Autora

Rafaela A. Schendroski Silva é uma educadora e escritora barbarense, formada em Letras com ênfase em Língua Inglesa, tem mais de 20 anos em experiência com aulas de inglês. Atua como tradutora/intérprete, preparadora e revisora de textos e também escritora. É coautora de 10 obras relacionadas à sua área de atuação, Educação e Ensino de Idiomas.

Empréstimo



Para empréstimo gratuito, a pessoa interessada pode emprestar um exemplar na própria Biblioteca Central, “Léo Salum”, “Neide Crocomo”, localizada no CEU das Artes, e “Tricânico”. Caso não tenha cadastro nas bibliotecas, é necessário levar um documento com foto (RG) e um comprovante de residência recente. Não há custos e nem inscrição ou agendamento prévio. Moradores de outras cidades podem fazer seu cadastro e emprestar a obra também.

Serviço:

Lançamento “O Voo e a Pirueta” | Rafaela Schendroski

Dia 20 de outubro, sexta-feira, às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro

Entrada gratuita

