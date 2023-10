Nova Odessa na luta contra o temporal

Temporal- As fortes e constantes chuvas que atingem a região desde

o final de semana encharcaram e saturaram o solo e causaram a elevação do nível do Ribeirão Quilombo, em Nova Odessa, em cerca de 2 metros (aferidos às 9h desta segunda-feira, 09/10). Por isso, a Prefeitura já colocou em prática o plano de contingência e ação centrada no socorro e apoio às famílias afetadas, implantado em 2021 e aprimorado no último verão.

Desde a madrugada, equipes da Prefeitura de Nova Odessa, do Corpo de Bombeiros e bombeiros civis voluntários atuam para minimizar os impactos da cheia do Quilombo para as famílias das ruas mais “baixas” da cidade, em bairros como Jardim Flórida, Jardim Fadel, Vila Azenha e Jardim São Jorge. Nesta manhã, inclusive, um médico da Rede Municipal de Saúde faz visita casa a casa dos pacientes em situação mais delicada, como idosos.

O Quilombo recebe águas de Campinas, Paulínia, Sumaré e Hortolândia antes de chegar a Nova Odessa e Americana. O monitoramento do nível do ribeirão e das áreas já previamente mapeadas como sujeitas a alagamentos é feito 24h por dia pela equipe da Defesa Civil Municipal. Já o monitoramento e eventual interdição das vias públicas afetadas é feita pela equipe do Setor de Trânsito do Município.

Desde o início da manhã desta segunda-feira, as equipes da Defesa Civil e do Trânsito receberam o “reforço” dos times do Fundo Social de Solidariedade, Diretoria de Promoção Social (vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social), Secretaria de Esportes, Coden Ambiental e outras, além de voluntários de diversos setores.

No Jardim Flórida, além de diversas ruas interditadas pelo Setor de Trânsito, ao menos uma família foi desalojada e removida pela equipe da Defesa Civil para residência de parentes. A Promoção Social percorre o bairro neste momento fazendo um levantamento das eventuais necessidades das famílias afetadas.

Na Vila Azenha, mais ruas tiveram de ser interditadas, assim como a Rua Niterói, no Jardim São Jorge. São todos bairros antigos da cidade, mas regulares – ou seja, não se tratam de “áreas de invasão”, mas de propriedades particulares.

Fora os problemas causados pelo extravasamento do Quilombo, também foram registrados alagamentos pontuais de avenidas e ruas em locais mais baixos, como os pontos em que os córregos Palmital e Capuava “cruzam” sob a Avenida Ampelio Gazzetta – entre outros.

A empresa novaodessense Barbarex já está montando os kits de materiais de limpeza que serão doados e serão entregues pela Prefeitura para ajudar as famílias na limpeza de seus quintais e residências, tão logo seja possível em cada caso.

Os ventos também afetaram o telhado da UBS 1 (Centro), que permanece fechada nesta segunda-feira para reparos internos. A equipe da unidade está ligando para os pacientes agendados, remarcando as consultas de rotina no local.

Mais informações serão divulgadas tão logo estejam disponíveis, no canais oficiais de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa, em http://www.novaodessa.sp.gov.br/, https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/.