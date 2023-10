Santa Bárbara forma mais 23 guardas municipais

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou no sábado (7) da formatura de novos guardas municipais. A solenidade realizada na sede da Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil) reuniu 36 novos guardas, sendo 23 do Município de Santa Bárbara d’Oeste, nove guardas do Município de Nova Odessa, dois guardas do Município de Borborema e dois guardas do Município de Charqueada. Em pouco mais de um ano são 61 novos guardas municipais que iniciaram suas atividades em Santa Bárbara.

Durante o curso, os formandos da turma “Robson Aparecido Caineli”, a terceira desde 2022, receberam na Academia da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste orientações e treinamentos para o patrulhamento nas ruas, com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, entre outros, com o objetivo de assegurar a segurança aos munícipes e a ordem pública.

“Formamos neste sábado (7) a 3ª turma de novos guardas municipais de Santa Bárbara. Em nosso mandato são 61 novos profissionais que reforçam ainda mais a nossa corporação e prestam o melhor serviço em prol da Segurança Pública de Santa Bárbara d’Oeste. Segurança Pública se faz com planejamento. Investimos de forma contínua em nossa Guarda Municipal, com novas viaturas, novos armamentos, ampliação do sistema de videomonitoramento e os novos profissionais contratados”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

“Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo, de acordo com o Instituto Sou da Paz, e é uma das 10 cidades mais seguras do País de acordo com outros dois renomados estudos divulgados em 2023. Tudo isso, somado às nossas ações de Saúde, Educação e a transformação de espaços na cidade, resulta na Qualidade de Vida que o cidadão barbarense tem”, complementou.

“Agradeço mais uma vez ao prefeito Rafael Piovezan por ter nesse último ano e meio, propiciado e autorizado a conclusão do terceiro curso de formação de Guarda Civil. Nos últimos 14 anos nunca houve um aumento de efetivo como este”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi.

O evento contou com a participação de diversas autoridades da região e do Estado de São Paulo, entre elas, o prefeito de Nova Odessa, Claudio José Schooder – Leitinho, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, vereadores, secretários de segurança da região, secretários municipais, comandantes de guardas municipais, o comandante da 2ª CIA da Polícia Militar em Santa Bárbara d’Oeste, Capitão Rodrigo Lançoni, o delegado titular da Polícia Civil de Santa Bárbara, Antonio Donizete Braga, entre outros.