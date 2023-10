O Concurso Público 3 de 2023 da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste registrou 24.637 inscritos. As provas objetivas estão previstas para 26 de novembro. Os horários e locais serão divulgados em breve. O período de inscrição ficou aberto durante dois meses pelo site da Vunesp via link www.vunesp.com.br

O Concurso possui um total de 176 vagas, em 59 cargos, sendo que 12 são oportunidades para Ensino Fundamental, nove para Ensino Médio, 11 para Ensino Técnico e 27 para Ensino Superior. Vale ressaltar que 18 cargos não possuem vagas declaradas, sendo apenas para Cadastro Reserva. Alguns cargos possuem provas práticas.

Confira mais detalhes no site da organizadora do certame:https://www.vunesp.com.br/PSBO2202

