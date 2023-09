Santa Bárbara vai ter R$ 220 milhões pra saúde em 2024

220 milhões- A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promoveu

a Audiência Pública para apresentação dos dados da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024 nesta quinta-feira (28). Realizada no Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, a audiência atende disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 e do artigo 44 da Lei Federal 10.257/2001.

Segundo os dados apresentados pela Secretaria de Fazenda, o orçamento para o ano de 2024 será de R$ 876.193.900,00, incluindo Prefeitura, DAE (Departamento de Água e Esgoto) e Câmara Municipal. A maior parte dos recursos é destinada para a Saúde (R$ 220 milhões) e Educação (R$ 219 milhões).

O projeto elaborado pelo Poder Executivo será encaminhado à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores.

