A cadela havia desaparecido no inicio de setembro, apenas duas semanas após ter sido resgatada de situação de maus-tratos em Jaguariúna e adotada por um casal do município de Piracicaba.

Foi durante um passeio que ela escapou e sumiu. Foram dias de muita aflição, medo, preocupação e tristeza. O caso ganhou repercussão local, foi destaque na rádio, TV, redes sociais, mas teve um final feliz.

O protetor Luiz Escobar, morador de Americana, compartilhou em suas redes sociais na última, segunda-feira, um vídeo mostrando um pouco de sua estratégia de busca. “Tô no meio de uma mata nativa de preservação ambiental, com uma corda de 50m, binoculo, rede de captura, alimento… Fazem 18 dias que a cachorrinha está perdida nessa mata. É muita árvore, muito obstáculo” e ontem, Escobar publicou a boa notícia: “é com muita alegria que venho repartir com vocês essa alegria que tanto eu como os donos estamos sentindo pela captura dessa cachorrinha. Foi muito cansativo, cheio de picadas de carrapatos, cansaço físico, mental, mas tudo tem de dar certo. Obrigado Deus por trazer a Lana de volta”.

A cadela passou a noite numa clínica veterinária onde foram realizados alguns exames. Lana perdeu mais de 2 quilos, mas felizmente passa bem.

O resgate contou com a ajuda de vizinhos do casal Ana e Daniel e de muitos amigos que compartilharam a história e enviaram informações.

