A cidade de Americana bateu recorde de famílias que recebem o Bolsa Família. Só neste mês de setembro, 7.010 famílias foram beneficiadas no município. O número representa um aumento de 62,6% do recorde anterior e o triplo do total de famílias contempladas nos primeiros mandatos do PT.

O último recorde havia sido registrado no governo do ex-Presidente Jair Bolsonaro, quando o município atingiu o número de 4.311 famílias assistidas.

O máximo de famílias americanenses beneficiadas no primeiro mandato de Lula ocorreu em novembro de 2006, com 2.201. O recorde do segundo mandato ocorreu em setembro de 2007 com 2.306. Em agosto de 2015, um ano antes do Impeachment de Dilma, um novo recorde: 2.818. Durante o governo do ex-Presidente Michel Temer o número de famílias de Americana recebendo Bolsa Família subiu para 4.066, em novembro de 2018, penúltimo mês de mandato, até que em maio de 2019, já durante o governo de Jair Bolsonaro, esse número máximo atingiu as 4.311 famílias, recorde desde o início do modelo atual do programa, ocorrido em janeiro de 2004.

Por determinado período, o programa Bolsa Família foi encerrado e então foi criado o Auxilio Emergencial, posteriormente substituído pelo Auxilio Brasil, que em dezembro de 2022 beneficiou 6.811 famílias de Americana com repasse médio de R$606,74.

Agora, um novo recorde é computado. Só neste mês, 7.010 famílias de Americana receberam um valor médio de R$694,41. Desse total, ao todo, 18.685 pessoas foram diretamente beneficiadas, totalizando um investimento de R$4.866.396,00, no mês.

Só entre agosto e setembro houve um aumento de 15,4% no total de famílias beneficiadas, porém, este número poderia ser ainda maior, já que a cidade conta com 16.831 famílias cadastradas no CAD Único, apenas 11.602 delas estão com cadastro atualizado e 10.509 se encontram em situação de pobreza, com renda mensal inferior a ½ salário mínimo/família. Ou seja, aproximadamente 3.500 famílias do município poderiam estar recebendo o benefício, mas não estão sabendo ou não atualizaram o cadastro, que é feito gratuitamente pela Prefeitura.

Aliás, a taxa de atualização cadastral está em 72% quando a média nacional é 82%. A cidade recebeu num único mês deste ano R$41.937,57 para investir no cadastramento do Bolsa Família e no acompanhamento dos beneficiários via unidades de saúde, assistência e educação. Americana também recebeu R$48.048,08 para ações semelhantes, prestação de contas e adesão ao SUAS, valor 20% inferior ao que poderia ter recebido, já que a Secretaria de Assistência Social foi advertida por manter R$112.284,46 desses recursos muito tempo no caixa, enquanto famílias poderiam estar necessitando do auxílio do governo. Veja o que diz o MDS: “O município de AMERICANA/SP está recebendo 80% do total que poderia receber do recurso do IGD PBF em função de estar com o saldo em conta acumulado por um período superior aos meses indicados”.

Como 49% dos beneficiários em Americana são crianças e entre os demais, a maioria são mulheres, mães e idosos, cabe ao município acompanhar o pré-natal de gestantes em situação de pobreza, bem como se os beneficiários estão frequentando a escola, se alimentando adequadamente e se estão com caderneta de vacinação atualizada.

Desde julho deste ano, beneficiários que conseguirem emprego com salário superior ao permitido pelo Programa, não perdem mais o benefício, mas passam a receber R$50 do valor.

Além de 7.410 famílias em situação de pobreza, 3.099 famílias de baixa renda e 6.322 famílias que sobrevivem com meio salário mínimo, Americana conta com: 240 famílias vivendo em barracos, 165 famílias em situação de rua, 38 famílias resgatadas de trabalho análogo a escravidão, 384 famílias de coletores de recicláveis e 41 famílias acampadas.

Essa semana, o prefeito Chico Sardelli e o secretário de habitação, Luiz Cezaretto, estiveram em Brasília e foram atendidos pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre os pedidos feitos pela dupla está a construção de 200 novas moradias populares através do Minha Casa Minha Vida.

