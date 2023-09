A mãe das filhas do atual namorado de Suzane Richthofen, Sílvia Constantino Franco, de 44 anos, está preocupada com a vida das crianças e entrou com pedido de guarda na justiça.

As meninas vivem com o pai, que também é médico, na cidade de Bragança Paulista.

Sílvia alega que desde que ficou sabendo do relacionamento do ex-marido, Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos, com Suzane von Richthofen, conseguiu falar com uma das filhas apenas uma vez. A mulher nesta quarta-feira (27) no Programa Encontro da Rede Globo.

Suzane von Richthofen foi presa em 2002 por matar os pais. Desde janeiro deste ano, ela cumpre regime semiaberto.

Sílvia já havia manifestado apreensão pela situação em entrevista ao Jornal O Globo e afirmou que não quer que as filhas convivam com uma “psicopata”.