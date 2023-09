Com o objetivo de pagar uma promessa, Gilson da Silva de 42 anos, está enfrentando calor e chuva num trajeto de mais de 300 quilômetros.

Um fato que chamou a atenção nessa história é que ele não vai só. Seu amigo Francisco da Silva de anos, morador de Charqueada, decidiu acompanhar Gilson para que ele não fosse sozinho.

Os dois passaram ontem no trecho de Americana da Rodovia SP-304 puxando dois triciclos onde água, lona e alimentos são mantidos.

O morador de Santa Bárbara Fernando Francischini flagrou a ação e conversou com os dois amigos: “eles me disseram que dormem em postos de combustível, que pessoas passam e ajudam com alimentação e água”.

O percurso inclui longas caminhadas pela Rodovia Anhanguera, Dom Pedro e Dutra. Aliás, interessados em ajudar, o pix é: 226.682.988-22.

