Brasil tem manifestações pró aborto esta 6a

Esta 6a-feira, 28, a luta pela descriminalização e legalização do aborto

na América Latina e Caribe ganhará manifestações em várias cidades. Na região, o evento mais importante acontecerá na Unicamp em Campinas, às 11h da manhã.

O Brasil se prepara para uma série de eventos e manifestações em todo o país. Além disso, há um destaque especial para a ADPF 442, que propõe a descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação e aguarda votação pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

