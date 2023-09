Calistenia será nova onda fitness?

Calistenia e a onda…. Praticar exercícios físicos que dependem

apenas do peso do nosso próprio corpo está cada vez mais frequente. A calistenia, como é chamada essa modalidade, começou a ganhar mais popularidade durante a pandemia, quando muitas pessoas estavam em busca de exercícios que pudessem ser feitos em casa – com pouco ou nenhum material.

Hoje, cada vez mais gente chega às academias em busca de treinos que desenvolvam a força a partir de exercícios chamados também de funcionais, que utilizam o peso corporal. De acordo com a The American College Sport Medicine , a calistenia é hoje a terceira modalidade de maior interesse no esporte mundial.

“Há uma grande quantidade de movimentos que podem ser executados com o próprio peso do corpo e com ativação muscular. Levamos esta tendência muito a sério em virtude dos benefícios que ela traz para os alunos”, explica Cacá Ferreira, gerente técnico da Cia Athletica . E de acordo com o especialista, toda a equipe técnica da rede é orientada a incluir treinos funcionais nas aulas em grupo, além de pelo menos um exercício usando o peso do corpo nos treinos de musculação.

Do ponto de vista físico, a calistenia é um meio bastante eficaz para aumentar a força muscular, estabilidade, amplitude articular e a coordenação geral do corpo. “Como toda prática esportiva, precisa ser ajustada para cada pessoa, o que é feito pelo profissional em educação física. Existem muitos passos antes da pessoa conseguir erguer seu próprio peso em uma barra, por exemplo, e para que isto aconteça, o professor selecionará exercícios iniciais, intermediários e mais avançados, a depender da evolução do aluno”, afirma Ferreira.

“O treinamento de calistenia contribui para um corpo mais forte, móvel e coordenado, com a grande vantagem de poder utilizar o próprio peso do corpo, e ser praticado em qualquer local, seja dentro de casa ou ao ar livre. Além disso, é um treino que, com acompanhamento correto, é bastante seguro e pouco agressivo às articulações e músculos”, finaliza.

Sobre a Companhia Athletica

A Cia Athletica está presente no mercado há 38 anos e conta com 15 unidades em operação nas 5 regiões do país, tendo se firmado como referência no fitness brasileiro pela seriedade e profissionalismo em seus processos de cuidar das pessoas. É uma academia completa para todas as fases da vida: do bebê ao bisavô, e tem no seu DNA o compromisso de fazer o aluno sair sempre melhor do que entrou.

A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil.

Foi a primeira rede de academias a funcionar aos sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), oferecendo também um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 22 piscinas, sendo 11 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 60 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.

Sempre em linha com as novas tendências, hoje a rede de academias disponibiliza para os seus alunos uma infraestrutura de primeira: localização privilegiada pela comodidade e segurança, equipamentos de última geração, ambientes exclusivos para diversas modalidades esportivas e todas as idade, professores especialistas e tecnologia a favor da melhor experiência do aluno como o CiaOn: aplicativo de celular que reúne diversas funcionalidades, como a grade de horário das aulas, agendamento de serviços, os treinos elaborados pelos professores e agora também o CIA GO (aulas e treinos virtuais).

