Luísa Sonza surge de vestido transparente na 1a festa solteira

A cantora Luísa Sonza, que viveu um recente término de namoro

com o influenciador digital Chico Moedas, fez a sua primeira aparição pública em uma festa ao retornar para o status de solteira. Aos 25 anos de idade, a celebridade marcou presença na festa de aniversário de Marina Sena, que completou 27 anos de vida e realizou a comemoração na noite da última terça-feira (26).

View this post on Instagram A post shared by LUÍSA SONZA (@luisasonza)

A cantora compartilhou algumas imagens do look eleito para a festa por meio das redes sociais, despertando a atenção dos seguidores em virtude das poses sensuais que fez para as câmeras. A loira escolheu um vestido completamente preto e transparante, evidenciando as suas roupas íntimas por debaixo dele.

Na legenda, houve uma referência à música A Dona Aranha, que será lançada em clipe na próxima quinta-feira (28). “A dona aranha subiu pela parede…”, dizia o texto.

Cumpre recordar que as imagens foram compartilhadas nos perfis de Luísa Sonza pelas pessoas de sua equipe responsáveis pelos cuidados com as redes sociais. Isso porque, depois do término do relacionamento com Chico Moedas e em meio ao desabafo que fez ao vivo durante o Mais Você (Rede Globo) sobre o caso, a artista passou a ser alvo de críticas e duros ataques disparados pelos haters.

