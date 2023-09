Em sessão rápida, vereadores de SBO aprovam 15 títulos de cidadão barbarense

Os vereadores barbarenses aprovaram 15 projetos de decreto legislativo, todos relativos à concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense, durante a 35ª Reunião Ordinária do ano, promovida na tarde desta terça-feira (26 de setembro), no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal.

O Título de Cidadão, criado pelo Decreto Legislativo nº 10/1996, diz respeito à honraria destinada a personalidades credoras de reconhecimento público que prestaram relevantes serviços à comunidade barbarense, certificando-as como filhas da terra, muito embora não tenham nascido aqui, mas tenham adotado o Município como seu e por ele tenham se dedicado. A solenidade para a entrega dos diplomas aos homenageados está agendada para o dia 19 de outubro próximo, quinta-feira, a partir das 19 horas, no plenário da Câmara.

Em 2023, a honraria será concedida, por iniciativa de diversos parlamentares, aos seguintes homenageados: Klauber José Marcelli (Projeto de Decreto Legislativo 02/2023), Cairbar Pereira de Araujo (Projeto de Decreto Legislativo 03/2023), Kleber Fernandes Danelon (Projeto de Decreto Legislativo 04/2023), Talita Cristina Pinotti Scatulon (Projeto de Decreto Legislativo 07/2023), José Américo dos Santos Lima (Projeto de Decreto Legislativo 08/2023), Roberto Morales Lemos (Projeto de Decreto Legislativo 09/2023), André Luis do Prado (Projeto de Decreto Legislativo 10/2023), Edson Thomaz Zilião (Projeto de Decreto Legislativo 11/2023), Marcos Roberto da Silva (Projeto de Decreto Legislativo 12/2023), José Maqueia Correia (Projeto de Decreto Legislativo 13/2023), Claudio Chiarion (Projeto de Decreto Legislativo 14/2023), Eliete de Fátima Guarnieri (Projeto de Decreto Legislativo 15/2023), Gustavo Nottolini Salvagnini (Projeto de Decreto Legislativo 16/2023), Carlos Leonildo Negro (Projeto de Decreto Legislativo 17/2023), Arlindo Ferreira da Silva (Projeto de Decreto Legislativo 18/2023) e Loriley da Rosa Komatsu (Projeto de Decreto Legislativo 19/2023). Além deles, também receberá a homenagem este ano

o padre Rodrigo Simões Anholetto (Decreto Legislativo 01/2023).

Ainda nesta sessão, foram aprovadas 11 moções, sendo estas de número 509, 510, 512, 514, 516 a 518, 523, 524, 526 e 528/2023. As sessões camarárias são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

