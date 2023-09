Prefeitura de Santa Bárbara lança festival gospel, o Avivah

A prefeitura de Santa Bárbara lançou mais um festival em seu calendário cultural. O Avivah será realizado nos barracões do Complexo Usina Santa Bárbara, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e apoio às instituições assistenciais.

Com entrada gratuita, o novo Festival Avivah trará como atração principal Juliano Son e será realizado no dia 21 de outubro, sábado, das 14 às 22 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, localizado no Residencial Dona Margarida.

Atualmente, o músico e compositor Juliano Son tem 11 trabalhos musicais gravados: Livres Para Adorar (2005), A Mensagem (2006), Pra Que Outros Possam Viver (2009), Mais Um Dia (2011), Mais Um Dia – Ao Vivo (2013), Só Em Jesus (2015), EP Ao Vivo em São Paulo (2017), Tudo Novo (2019), Álbum PAI Nosso Instrumental (2020), projeto musical Tuas Obras (2021), além de dois DVDs musicais gravados ao vivo: Pra Que Outros Possam Viver (2010) e Mais Um Dia (2013).

Praça de Alimentação

A Prefeitura abrirá nesta quarta-feira (27) o edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação do Festival Avivah. Por meio do site www.culturasbo.com/editais, as inscrições seguem até o dia 6 de outubro deste ano. É indispensável preencher Formulário de Inscrição e anexar o Termo de Compromisso.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria pelo telefone (19) 34649424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br

