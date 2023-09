Vídeo viraliza. Buscas por panela de pressão crescem na web

O vídeo da explosão de uma panela de pressão que recentemente

viralizou nas redes sociais movimentou as buscas pelo utensílio na Internet tanto de brasileiros curiosos para conferir a cena quanto do próprio mercado consumidor. É o que aponta a edição de agosto do Radar Simplex, levantamento criado pela startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do Brasil e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial. O item liderou as buscas na web e alcançou as duas primeiras posições. O termo “panela de pressão” teve alta de 911% e “panela de pressão elétrica” registrou aumento de 780% no comparativo com julho.

“A panela de pressão é um item que praticamente toda a família tem em casa. Além de ter despertado a curiosidade das pessoas, o vídeo da panela explodindo, provavelmente, também motivou a troca do equipamento, devido ao receio de acidentes domésticos. É uma hipótese reforçada ainda pela alta procura do modelo elétrico, considerado mais seguro”, explica João Lee, CEO da Simplex, especializada em aumento de tráfego qualificado, conversão e vendas online.

Viagens e esquenta para a Black Friday

De olho no ano novo, o brasileiro também parece estar se preparando para a festa da virada com antecedência. Destinos turísticos, como Porto de Galinhas (+609%) e Maragogi (+367%), e casas para alugar (+177%) já figuram no ranking dos dez termos que mais despertaram o interesse do consumidor em agosto.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Eletrodomésticos, como máquina de lavar (+237) e geladeira (+179), também

apresentaram alta em comparação ao mês anterior, sinalizando um possível esquenta para a Black Friday, segundo o CEO da Simplex. “Provavelmente, podemos antecipar alguns objetivos de compra da próxima Black Friday, com as pessoas já preocupadas em pesquisar preços”.

Confira, abaixo, o ranking completo com os dez itens que mais despertaram o

interesse do brasileiro no mês de agosto e seus respectivos crescimentos em relação a julho:

1 – Panela de Pressão (+911%)

2 – Panela de Pressão Elétrica (+780%)

3 – Porto de Galinhas (+609%)

4 – Maragogi (+367%)

5 – Fone de Ouvido (+262%)

6 – Filtro de Água (+260%)

7 – Máquina de Lavar (+237%)

8 – Geladeira (+179%)

9 – Casa para Alugar (+177%)

10 – 212 Vip (+174%)

Sobre o Radar Simplex

Criado em 2020, o Radar Simplex é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para captar tendências de consumo a partir de pesquisas online realizadas em mais de 2 milhões de landing pages de grandes e-commerces nacionais.

Sobre a Simplex:

A Simplex é uma startup especializada em aumento de tráfego online qualificado, conversão e vendas na internet. No Brasil, é pioneira na abordagem tecnológica de SEO (Search Engine Optimization), tendo desenvolvido ferramentas proprietárias de inteligência artificial e automação que ajudam empresas a alcançarem o topo do Google de forma rápida, com resultados escaláveis. A partir de escritórios no Brasil e na França, atende clientes em mais de 10 países da Europa, América Latina e Ásia, incluindo grandes varejistas como Carrefour, Leroy Merlin e Mobly, além de marcas

como Sephora, Burger King e Itaú. Fundada em 2017, a empresa nasceu da ampla experiência em SEO de seus fundadores, João Lee, executivo brasileiro com sólida carreira na área de Web Analytics, e o francês Florian Bessonnat, que já foi gerente sênior de projetos no Yahoo e é professor de e-commerce na Universidade de Genebra. Suas duas principais ferramentas, o Indexa e o Sir Cache, têm foco na otimização de sites e criação automática de landing pages, com algoritmos que entendem as constantes alterações de melhores práticas do Google e outros sites de busca da internet. Mais informações: https://simplex.live/

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP