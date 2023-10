Chuva adia Festa das Nações Nova Odessa

Festa das Naçõs de Nova Odessa adiada por conta das chuvas este sábado.

Programação segue normal no domingo. Logo na hora do almoco.

Em função principalmente da previsão de chuva forte e contínua, a Comissão Organizadora da Festa das Nações 2023 de Nova Odessa decidiu suspender a programação deste sábado à noite, retomando a programação normal neste domingo (08/10), a partir das 12h, com o tradicional “Almoço da Família”.

Segundo o presidente da AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa), Carlos Pinotti, a maior preocupação é com a segurança das centenas de voluntários e servidores que trabalham antes e durante cada dia de festa, bem como dos artistas e do público em geral que prestigia as 11 ONGs participantes.

A chuva e ventos fortes que atingiram a região no início desta tarde causaram alguns danos à infraestrutura da Festa e às barracas das entidades, mas tudo vem sendo consertado pelas equipes desde as 14h e o recinto deve estar totalmente recuperado ainda nesta noite de sábado, prevendo um bom público para domingo.

A decisão das entidades foi apoiada pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), pelo coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Vanag, e pelos demais secretários e assessores municipais, que vistoriaram nesta tarde o recinto da Festa, situado na Praça dos Três Poderes, na Avenida João Pessoa, em frente à Prefeitura.

Lembrando que a programação de palco do domingo está sensacional, incluindo uma apresentação inédito conjunta do Samba D’Aninha com a Banda Sinfônica Municipal, e fechando a edição 2023 à noite com o cantor Paulo Ricardo, ex-RPM.

Cerca de 15 mil pessoas passaram pelo recinto na noite de sexta-feira, abertura da edição 2023, cuja principal atração foi o show de Rionegro & Solimões – no que foi considerado pelos próprios presidentes de entidades como um dos dias de maior movimento da história de 35 anos do evento. Leia + sobre Famosos, artes e música

Saiba mais em sobre a programação de domingo e sobre o cardápio de pratos típicos dos 11 países representados na Festa de Nova Odessa em:

Festa das Nações de NO é nesta sexta, sábado e domingo, com entrada gratuita e grandes shows quinta-feira, 5 de outubro de 2023

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP