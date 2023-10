L Dalben conhece novos projetos voltados a criança

O prefeito Luiz Dalben conheceu nesta quarta-feira, dia 4, os novos projetos sociais desenvolvidos pela Prefeitura em prol das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Os programas serão desenvolvidos em parceria com as entidades assistenciais do município, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.

Os novos programas vão atender mais participantes de forma descentralizada e envolver diversos eixos sociais e assistenciais.

Os projetos são: Mamãe Bem Querer, em parceria com o Instituto Bem Querer, que foi reformulado e visa a prevenção e atendimento a crianças e adolescentes em situação de gravidez precoce; Apadrinhamento Afetivo, desenvolvido em parceria com o Lar Batista, para o apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão em abrigos e com pouca probabilidade de serem adotados ou retornarem para suas famílias.

Também foram anunciados o programa de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, parceria com a APAE, fomentando as ações junto às crianças e adolescentes que possuem deficiências; Abrindo Portas, programa de qualificação profissional de adolescentes, junto com a Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, e Geração Futuro, para prevenção ao uso de álcool e drogas, por meio de projetos esportivos e artísticos, desenvolvido em conjunto com a Casa de Acolhimento resgatar.

“Trabalhamos com muito carinho e cuidado para ofertar assistência e auxílio para quem mais precisa. Os novos programas sociais, que vamos desenvolver com nossas grandes parceiras, vão ampliar o atendimento, levando os projetos para mais crianças e adolescentes, contribuindo para a formação e futuro digno”, disse o prefeito Luiz Dalben.

