A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, iniciou nesta sexta-feira (6) o procedimento de fresagem de três vias do Parque Novo Mundo, que serão recapeadas nos próximos dias. Esta etapa do processo regulariza o pavimento antes da aplicação da massa asfáltica

Após o recape e a sinalização viária da Avenida Campos do Jordão, as melhorias serão realizadas na Rua Guarujá, entre a Avenida Campos do Jordão e a Rua Pacaembu, na Rua Jundiaí, entre a Avenida Campos de Jordão e a Rua Campinas, e na Rua Itapetininga, entre a Avenida Campos de Jordão e a Rua Campinas.

“Estamos realizando essas obras de recape por etapas, priorizando as vias mais desgastadas. Além dessas três, mais seis ruas serão recapeadas no bairro”, afirma o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Essas vias fazem parte de um pacote de 49 ruas e avenidas que receberão melhorias com recursos próprios do município, que totalizam um investimento de R$ 26.662.387,73.

Neste pacote, a Prefeitura vai revitalizar 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro.

O cronograma ainda prevê o recapeamento de mais seis ruas do Parque Novo Mundo:

– Rua Mirassol, entre Avenida Cillos e Rua Diadema

– Rua Lorena, entre Avenida Cillos e Rua Diadema

– Rua Santos, entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro

– Rua Campinas, entre Avenida Cillos e Rua Rio Claro

– Rua das Açucenas, entre Avenida Campos e Rua das Petúnias

– Rua Diadema, entre Avenida Campos de Jordão e Rua Campinas

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP