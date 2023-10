A guerra em Israel tem pelo menos um brasileiro

desaparecido e centenas isolados sem poder deixar o país.

Terroristas do grupo Hamas lançaram neste sábado (07/10) uma grande ofensiva que pegou de surpresa as forças de segurança hebraicos. A série de ataques coordenados a partir da Faixa de Gaza – enclave habitado por palestinos – incluiu incursão de homens armados em território israelense, lançamento de foguetes contra grandes cidades de Israel e sequestros de civis e militares.

Brasileiro que estava em rave está desaparecido após invasão do Hamas em a Tel Aviv. Amigos procuram pelo gaúcho Ranani Glazer, mas ainda não conseguiram retorno. “Invadiram o local onde ele estava escondido no abrigo e não sabemos mais dele”, informou uma amiga que pediu para não deixar seu nome público.

Dezenas de civis judeus foram mortos indiscriminadamente na ofensiva do Hamas, que chegou a tomar comunidades hebraicas próximas da Faixa de Gaza. Há registro de centenas de feridos. Vídeos mostram que os homens do Hamas tomaram vários judeus como reféns.

Após os ataques, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que seu país se encontra em guerra. “Estamos em guerra e venceremos”, disse.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O comandante militar do Hamas, Mohammad Deif, por sua vez, fez um apelo aos palestinos de todo o mundo para lutarem. “Este é o dia da maior batalha para acabar com a última ocupação do planeta.”

As forças de Israel também lançaram ataques aéreos contra Gaza. Segundo autoridades palestinas, mais de uma centena de pessoas morreram nos bombardeios retaliatórios.

Número de judeus mortos chega a 250 . Mais de 1.400 ficaram feridos

. Mais de 1.400 ficaram feridos Terroristas do Hamas tomaram reféns hebraicos , entre civis e militares. Número segue desconhecido

, entre civis e militares. Número segue desconhecido Ataques retaliatórios de Israel em Gaza deixaram mais de 200 mortos , segundo autoridades de saúde palestinas

, segundo autoridades de saúde palestinas Homens armados do Hamas chegaram a tomar comunidades israelenses nas proximidades de Gaza. No início da noite, Israel afirmou que já havia recuperado controle da maioria das áreas.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP