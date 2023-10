Médicos e a concorrência de healthtechs e clínicas lowcost

Médicos no estresse- Uma pesquisa recente realizada pela Medscape

com a participação de 1.711 médicas e médicos mostrou que 22% dos médicos apontaram ter sua renda afetada pela concorrência de health techs e clínicas lowcost.O detalhamento das respostas mostrou que mais generalistas (20%) do que especialistas (16%) se declararam pressionados pela competição com colegas ou seguradoras que praticam telemedicina. Além disso, mais especialistas (62%) do que generalistas (53%) não se sentem atingidos pela concorrência.

No entanto, diante deste cenário, apenas 36% oferecem teleconsulta e a maioria (60%) não utiliza nem recomenda o uso de wearables e dispositivos de monitoramento. Mais especialistas (34%) do que generalistas atendem por teleconsulta (25%). A tecnologia é também mais empregada por médicos que atendem em consultório (43%) do que pelos que trabalham em hospitais (23%). No grupo que adota a teleconsulta, 41% registraram aumentos de até 20% nesse atendimento após o início da pandemia. Outros 16% apontaram crescimento entre 21% e 50%, enquanto 26% tiveram aumento da procura acima de 75%. A maioria dos que fazem atendimento remoto (75%) se declarou satisfeita com a experiência da teleconsulta, e 20% dos que ainda não usam esse recurso disseram que pensam em adotar essa forma de atendimento.

As respostas mostraram ainda que o uso de smartwatches e outros dispositivos de monitoramento remoto revelou-se um pouco mais comum entre os generalistas (18%) do que entre especialistas (11%), e é mais frequente entre mulheres (14%) do que entre homens (11%). No entanto, esses recursos são utilizados por 4 em 10 profissionais. A maioria (60%) não utiliza esses dispositivos nem recomenda seu uso.

Dados da pesquisa

Foi realizado por um total de 1.711 médicos residentes no Medscape em português, 36% mulheres e 64% homens. Estudo completo pode ser encontrado no site https://portugues.medscape.com/slideshow/65000167

Sobre Medscape

O Medscape é a principal fonte de notícias clínicas, informações de saúde e ferramentas de ponto de atendimento para profissionais de saúde. O Medscape fornece aos especialistas, médicos de cuidados primários e outros profissionais de saúde as informações de saúde mais robustas e integradas e ferramentas educacionais. O Medscape Education (medscape.org) é o principal destino para o desenvolvimento profissional contínuo, consistindo em mais de 30 destinos especializados que oferecem milhares de cursos gratuitos de educação médica continuada (CME) e educação continuada (CE) e outros programas educacionais para médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.

